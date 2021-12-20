Прибуток «Укрспирту» склала 21 млн гривень

13:29 24 липень Київ, Україна

Згідно з даними «Укрспирт» перевищив планову норму прибутку майже в 2 рази. Державне підприємство запрацювало за перше півріччя 2020 року понад 20 млн гривень прибутку. Це перевищує показники минулого року в 1,7 рази.

Згідно з повідомленням на сайті держпідприємства в п'ятницю, виробництво спирту в січні-червні цього року зросла на 34% - до 3,3 млн дал. За словами в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергія Блескуна, на якого посилається прес-служба, на фінансовий результат вплинули кілька особливих факторів, які мали місце в 2020 році. З позитивних - це виробництво сировини для вітчизняних виробників антисептичних засобів. Здійснювати таку діяльність підприємству дозволила Верховна Рада з 2 по 30 квітня. Негативно на фінансові результати вплинув заборона експорту спирту, який діяв з 19 березня по 15 травня.

"Крім щоденної господарської діяльності зараз відбувається реформа спиртової галузі, в тому числі і ДП" Укрспирт ". З 18 лютого, коли комітетом Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики була узгоджена Стратегія приватизації ДП "Укрспирт", був сден ряд кроків в цьому напрямку: приведений у відповідність до вимог чинного законодавства статут підприємства, проведена оцінка всіх основних засобів ДП "Укрспирт" , введено в експлуатацію окремі основні засоби та ін. ", - пояснює Блеськун.

Глава відомства зауважив, що 12 об'єктів (виробничі майданчики) "Укрспирт" було передано до Фонду держмайна України, ще шість об'єктів на цьому тижні було передано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарствами і найближчим часом вони також будуть у відомстві ФДМ.

"А це вже майже половина всіх потужностей ДП" Укрспирт ". У зв'язку з цим, виробничі потужності компанії будуть поступово скорочуватися до тих пір, коли галузь повністю не перейде в приватну власність ", - повідомив в.о. директора" Укрспирту ".

Як повідомлялося, закон № 318-ІХ про скасування держмонополії на виробництво спирту, який з 1 липня набув чинності, передбачає, що при наявності ліцензії виробляти спирт зможуть підприємства будь-якої власності. Однак до 1 липня 2021 року будівництво нових заводів заборонено і виробництво спирту буде відбуватися тільки на державних заводах, які незабаром виставлять на продаж.