Прибуток України від експорту чорних металів

15:49 03 серпня Київ, Україна

Україна в першому півріччі 2021 року показує значний приріст від експорту чорних металів в порівнянні з показниками за минулий рік. Виторг від продажів підскочив більш ніж в 27 разів.

Про це свідчать дані митної статистики Державної митної служби України, передає ГМК-Центр.



У липні виторг від експорту брухту склав $39,9 млн, тоді як у липні 2020 року - лише $164 тис. Минулого місяця був відзначений максимальний показник експорту з початку року.



Імпорт брухту за підсумками семи місяців виріс в 2,2 раза - до $26,9 млн. У липні Україна імпортувала брухту на $4,6 млн, тоді як у відповідному місяці 2020 року - на $1,8 млн (в 2,5 раза більше).



Минулого тижня ціни на лом на внутрішньому ринку України досягли максимуму в поточному році - 9,6 тис. грн за тонну. У найближчі тижні очікується стабілізація цін на сировину.