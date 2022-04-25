13:55 27 липня Київ, Україна

Tesla б'є власні рекорди! За підрахунками на 2-й квартал виробник електрокарів отримав більше ніж $1 млрд.



Автовиробник електрокарів Tesla Inc. вперше закінчив квартал з прибутком понад мільярд доларів, повідомляє CNBC.



Так, у другому кварталі компанія отримала прибуток у розмірі $1,14 млрд або $1,02 у розрахунку на акцію.



У порівнянні з другим кварталом минулого року прибуток Tesla виріс в десять разів - $104 млн, або $0,10 на акцію. Скоригований прибуток зріс з $0,44 до $1,45 на акцію. Виторг збільшився на 98%, до $11,96 млрд (проти $6,04 млрд за аналогічний період минулого року).



Перший квартал Tesla також закінчила з рекордним прибутком - $438 млн, або $0,39 у розрахунку на акцію, у порівнянні з $16 млн, або $0,02 на акцію, за аналогічний період попереднього року.