Президент вносить новий спрощений законопроєкт про касові апарати

12:27 28 листопада Київ, Україна

Зовсім відмовитися від застосування реєстраторів розрахункових операцій на рівні фізичних осіб-підприємців неможливо. Касові апарати вкрай необхідні як для отримання інформації про стан ринку економіки в нашій країні, так і для успішного подолання корупції та інших зловживань в бізнесі.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про лібералізацію застосування касових апаратів для підприємців.

Йдеться про проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України про лібералізацію застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій (№ 4439).

Нагадаємо, минулого тижня ФОПи, що протестували під Радою, спробували прорватися до парламенту після того, як Рада не проголосувала за відстрочку введення касових апаратів. Після цього до них вийшли нардепи. Депутати пообіцяли провести консультації щодо вирішення питання про відстрочку касових апаратів, а протестувальники - привести більше людей.