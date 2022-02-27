Президент дозволив ФОПам відкривати власні готелі

08:37 29 травень Київ, Україна

Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг" № 1441-IX, який дозволяє приватним підприємцям займатися готельним бізнесом.

Про це повідомили в пресслужбі глави держави.



У повідомленні зазначається: "Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні і, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму.



Серед іншого закон дозволяє фізичним особам - підприємцям надавати готельні послуги.



Також документ дає право не тільки власникам, але і користувачам подавати заяву про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, харчування, курортні установи тощо.



Категорії готелям встановлює Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) терміном на п'ять років. Види готелів визначає Кабінет Міністрів України.



Закон набуває чинності з 1 січня 2023 і вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності.