Підприємство «Укрспирту» перейшло в приватні руки

Фонд державного майна України опублікував дані про аукціон з продажу підприємств спиртової галузі. Згідно з інформацією, Немирівський спиртзавод ДП "Укрспирт" був проданий на аукціоні за 55,083 млн грн ТОВ "ЛВН Лімітед".

Початкова ціна продажу спиртзаводу становила 49,57 млн грн. Компанія переможець була єдиною, хто подав заявку на участь в аукціоні.

"Зростання ціни від стартової вдалося досягти завдяки продуманим алгоритмам проведення приватизаційних аукціонів, які мотивують учасників пропонувати більш високу ціну від стартової вже на етапі подання заявок", - повідомляє ФДМ.

Кінцевими бенефіціарами ТОВ "ЛВН Лімітед" є Ягов Грибов, Анатолій Кипиш, Белла Фінкельштейн, а засновником - компанія "Немирофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент".

Як повідомляв БізнесЦензор, Фонд держмайна виставив на продаж сім заводів "Укрспирт".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 грудня 2019 року підписав закон про скасування з 1 липня 2020 року державної монополії на виробництво спирту, прийнятий Верховною Радою 3 грудня 2019 року. ФДМ очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації спиртових заводів ДП "Укрспирт" і концерну "Укрспирт".