Предпринимателей замучили проверками

19:10 17 травня Київ, Україна

За словами голови Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслана Соболя, карантин не перешкода перевірок, вони часті і позапланові. Підприємців перевірятимуть на дотримання санітархних норм і вимог, встановлених у зв'язку з карантином

"В основному під інспекції підпадають заклади громадського харчування, але ними справа не обмежується. Причому якщо вже приходять з перевіркою, то обов'язково щось" знаходять ", навіть коли все добре. Мабуть, у контролерів все ж є поставлені плани, які треба виконувати і показувати , що робота проводиться. Інакше, виходить, якщо не знаходять порушень, значить погано працюють ", - зазначив нам Руслан Соболь.





Разом з тим, підприємці відзначають, що до конкретних штрафів справа доходить нечасто - тільки коли порушення дуже грубі або знаходять тих, кому працювати і зовсім заборонено. В основному бізнес відбувається лише приписами про усунення виявлених порушень.



Згідно з даними Госпродпотребслужби, яка зараз і займається найчастіше перевірками дотримання карантинних норм, тільки за останній тиждень перевірили майже 9,5 тис. Суб'єктів господарювання, і у кожного п'ятого знайшли порушення.



Першочергова увага, особливо після карантинних послаблень, перевіряючі приділяють таким публічних місць, як ринки, торгові мережі, заклади громадського харчування та розважальні заклади.



Ресторани бояться відкривати літні майданчики через штрафи та "систематичні непорядні" правил



Перевіряють не тільки, щоб відвідувачі були в масках (де це необхідно) або як часто миють приміщення, але і кількість продавців на торгових площах, а також - нанесена чи адміністрацією розмітка на її території для дотримання соціальної дистанції.



Нерідко деякі торгові місця, зокрема на ринках, не обладнані захисними екранами, не дотримуються вимоги щодо інформування відвідувачів по встановленим обмеженням на період карантину.



"За встановлені порушення територіальними органами Госпродпотребслужби видано 234 приписи і 1 171 пропозиції щодо їх усунення, а також складено 88 протоколів", - відзначили в прес-службі відомства.



При цьому з перевірками виходять не тільки в ресторани і кафе. Під інспекції підпадають також ряд об'єктів, діяльність яких передбачає прийом відвідувачів в офісних приміщеннях, торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами, перукарні та салони краси.



Інспектують підприємців не тільки Госпродпотребслужба, а й управління з контролю за благоустроєм спільно з поліцією. Та й просто наявністю дезінфікуючих засобів справа не обмежується, кажуть представники бізнесу.



"Госпродпотребслужба дивиться ніж моєму поверхні, графік прибирань, дивляться наявність дезінфікуючих засобів, маски чисті і брудні перевіряють, графік вимірювання температури співробітників, також перевіряють реєстрацію потужностей у них, а ось" благоустрій "все що можна перевіряє", - говорить засновник і власник ресторану Frans Grill Олександр Македонський.



У деяких областях Госпродпотребслужба кооперується не тільки з поліцейськими патрулями, але привертають навіть "муніципальну варту".



заслані козачки

Навіть після дозволу влади працювати річним майданчикам ресторанів під час карантину, багато просто бояться відкриватися, щоб не нарватися на рівному місці на штрафні санкції перевіряючих.



І ці побоювання, потрібно сказати, не позбавлені сенсу. Відомі навіть випадки, коли в ресторани спершу засилають перевіряючих "по-тихому", наприклад, заміряти відстані між столиками або наявність миючих засобів, а потім вже приходять з "офіційної" інспекцією



"Все бояться. Сьогодні приходив в один із закладів моєї знайомої, чоловік з рулеткою щось міряв на вході. Але пішов. Знаю випадки, коли заклади стали торгувати на винос, але при цьому відвідувачі заходили в приміщення - штраф 17 тис. Грн. Після цього всі, хто запускав всередину, стали ставити столики при вході, і брали замовлення по телефону (так звана доставка через двері) ", - розповіла гендиректор компанії" Ресторанний консалтинг "Ольга Насонова.



Відзначимо, крім постанови КМУ щодо сфер, яким дозволено працювати і де прописані умови роботи під час карантину, місцевими радами можуть прийматися додаткові обмеження і правила роботи.



Наприклад, коли дозволили працювати продовольчим магазинам, на місцевому рівні була заборона торгівлі непродовольчими товарами в них.



У Києві дозволили відкрити кав'ярні та "швидку" їжу, але з умовами



Результатом такої заборони були перевірки великих магазинів на наявність, крім їжі, таких товарів як швабри, сірники і т.д.



У разі ж, якщо магазини реалізовували цю продукцію, відповідними комісіями, до складу яких входять представники поліції, Госпродпотребслужби і місцевих рад, виносилися постанови зняти з полиць все, що не є їжею.



"У деяких регіонах у зв'язку з цим були штрафи, наприклад, за торгівлю батарейками. Варто відзначити, що в даному контексті найпрогресивнішим виявився все ж Київ, де, наприклад, дозволили їжу" на винесення "до того, як уряд прий