Підприємців Східної України запрошують на курс «Instagram для бізнесу»

Проєкт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка Східної України» запрошує представників мікро-, малого та середнього бізнесу та самозайнятих осіб, які ведуть підприємницьку діяльність та користувачів Instagram з Донецької, Луганської областей та півдня Запорізької області, а також міста Генічеськ (Херсонська область), взяти участь в онлайн-курсі "Instagram для бізнесу".
Учасники курсу навчаться:
- яскраво та ефективно оформляти бізнес-профіль у Instagram;
- розуміти свою цільову аудиторію (ЦА) та створювати для неї якісний контент;
- настроювати таргетовану рекламу саме для своєї аудиторії;
- брати участь та організовувати власні конкурси GIVEAWAY;
- долати страхи під час зйомки Stories;
Три найактивніші учасники, які візьмуть участь у всіх модулях та виконають завдання від тренера, отримають набір для запису прямих ефірів та зйомки Stories.
Навчальна програма складається із п'яти модулів.
Зареєструватися можна за посиланням до 16 грудня:
https://forms.office.com/r/yd9x8fFkQU
Кількість місць обмежена. Відбір учасників програми проводитиметься після завершення реєстрації та включатиме аналіз представлених анкет та телефонну співбесіду з потенційними учасниками курсу. Початок курсу – 22 грудня 2021 р.
Учасники курсу навчаться:
- яскраво та ефективно оформляти бізнес-профіль у Instagram;
- розуміти свою цільову аудиторію (ЦА) та створювати для неї якісний контент;
- настроювати таргетовану рекламу саме для своєї аудиторії;
- брати участь та організовувати власні конкурси GIVEAWAY;
- долати страхи під час зйомки Stories;
Три найактивніші учасники, які візьмуть участь у всіх модулях та виконають завдання від тренера, отримають набір для запису прямих ефірів та зйомки Stories.
Навчальна програма складається із п'яти модулів.
Зареєструватися можна за посиланням до 16 грудня:
https://forms.office.com/r/yd9x8fFkQU
Кількість місць обмежена. Відбір учасників програми проводитиметься після завершення реєстрації та включатиме аналіз представлених анкет та телефонну співбесіду з потенційними учасниками курсу. Початок курсу – 22 грудня 2021 р.
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