Підприємців навчать володіти інструментами бізнес-планування

Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» (Проєкт USAID) запрошує представників та керівників мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСП), самозайнятих осіб з Донецької, Луганської областей та півдня Запорізької області, а також міста Генічеськ (Херсонська область), взяти участь у онлайн-курсі «Цілі бізнесу на 2022 рік».
Цілі бізнесу визначають дії, дають орієнтир, згідно з яким необхідно рухатися підприємцю, а також можуть бути критерієм для оцінки успішності бізнесу. Крім того, у кожного підприємця є особисті цілі щодо розвитку власних компетенцій. Саме вони є рушійною силою на шляху до очікуваного результату.
Протягом шести практичних онлайн-сесій курсу «Цілі бізнесу на 2022 рік» ви зможете опанувати прості, але потужні інструменти бізнес-планування, техніки розвитку, дізнаєтеся про платформи для менеджменту завдань та сформулюєте стратегічні цілі та оперативні завдання для Вашого бізнесу на поточний рік.
Ви оволодієте компетенцією:
- ЦІЛЕПОЛОЖЕННЯ. Процес вибору однієї або кількох цілей у будь-якій діяльності, уміння формувати конкретні очікувані результати з критеріями та показниками їхнього виміру від стратегічної мети до операційних завдань.
- БІЗНЕС-МИСЛЕННЯ. Здатність поєднувати досвід, знання, перспективне бачення та обізнаність для прийняття обґрунтованих рішень у діловій сфері, раціональний підхід та вміння зберігати цілісний, довгостроковий погляд на організаційні та бізнес-потреби.
- ПЛАНУВАННЯ. Здатність ефективно розподіляти необхідні для вирішення поставленого завдання час та ресурси, продумувати механізми реалізації прийнятих рішень від стратегії до операційних завдань.
Кожен учасник отримає індивідуальну практичну консультацію з тренером курсу для опрацювання власних цілей.
Тренерка курсу - Наталія Дзюба, бізнес-консультант зі стратегічного розвитку бізнесу за ISO 20700 – 2017, сертифікована бізнес-коучка з організаційного розвитку, фасилітаторка ТоР (Technology of Participation), спеціалістка з креативних методик, експертка з освітньої політики (European Coach Federation)
Зареєструватися можна до 13 лютого 2022 р. за посиланням.
Цілі бізнесу визначають дії, дають орієнтир, згідно з яким необхідно рухатися підприємцю, а також можуть бути критерієм для оцінки успішності бізнесу. Крім того, у кожного підприємця є особисті цілі щодо розвитку власних компетенцій. Саме вони є рушійною силою на шляху до очікуваного результату.
Протягом шести практичних онлайн-сесій курсу «Цілі бізнесу на 2022 рік» ви зможете опанувати прості, але потужні інструменти бізнес-планування, техніки розвитку, дізнаєтеся про платформи для менеджменту завдань та сформулюєте стратегічні цілі та оперативні завдання для Вашого бізнесу на поточний рік.
Ви оволодієте компетенцією:
- ЦІЛЕПОЛОЖЕННЯ. Процес вибору однієї або кількох цілей у будь-якій діяльності, уміння формувати конкретні очікувані результати з критеріями та показниками їхнього виміру від стратегічної мети до операційних завдань.
- БІЗНЕС-МИСЛЕННЯ. Здатність поєднувати досвід, знання, перспективне бачення та обізнаність для прийняття обґрунтованих рішень у діловій сфері, раціональний підхід та вміння зберігати цілісний, довгостроковий погляд на організаційні та бізнес-потреби.
- ПЛАНУВАННЯ. Здатність ефективно розподіляти необхідні для вирішення поставленого завдання час та ресурси, продумувати механізми реалізації прийнятих рішень від стратегії до операційних завдань.
Кожен учасник отримає індивідуальну практичну консультацію з тренером курсу для опрацювання власних цілей.
Тренерка курсу - Наталія Дзюба, бізнес-консультант зі стратегічного розвитку бізнесу за ISO 20700 – 2017, сертифікована бізнес-коучка з організаційного розвитку, фасилітаторка ТоР (Technology of Participation), спеціалістка з креативних методик, експертка з освітньої політики (European Coach Federation)
Зареєструватися можна до 13 лютого 2022 р. за посиланням.
Навчання розпочнеться 16 лютого 2022 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі