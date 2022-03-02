Уряд запровадив реєстрацію державних норм містобудування

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій, вчора, 2 червня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про зміну в ті постанови уряду, які регулюють питання нормування у сфері містобудування.
Зокрема, на засіданні Кабінету Міністрів внесено зміни до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, Положення про базову організацію в будівництві, Положення про центральний фонд будівельних норм і Типове положення про фонд галузевих будівельних норм.
Відтепер буде забезпечено оприлюднення контрольних примірників будівельних норм ДБН і ДБН в єдиній державній електронній системі в сфері будівництва.
Міністерство зможе залучати до робіт з нормування широке коло підприємств і організацій, що мають відповідний досвід, професійні компетенції та науковий потенціал.
Як повідомлялося, в 2021 році Мінрегіон планує оновити близько 30 будівельних норм, що становить майже третину чинних ДБН. Зокрема, Мінрегіоном буде розроблено чотири нові ДБН на заміну ДБН, прийнятим в 80-х роках серед іншого з проєктування та будівництва аеродромів, промислових будівель і споруд тощо.
Будівельні норми (державні і галузеві) встановлюють обов'язкові вимоги до об'єкта нормування (планування і забудови території; об'єктів будівництва, містобудування і архітектури та їхніх складових частин; складу та змісту документації об'єктів будівництва, містобудування і архітектури), що застосовуються при плануванні і забудові територій, проєктуванні та будівництві.
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