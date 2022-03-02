Уряд запровадив реєстрацію державних норм містобудування

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій, вчора, 2 червня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про зміну в ті постанови уряду, які регулюють питання нормування у сфері містобудування.

"Мінрегіон впроваджує системні зміни в сфері технічного регулювання та нормативного забезпечення в будівництві. Прийняті урядом зміни дозволяють створити умови для комплексного оновлення будівельних норм із забезпеченням прозорості всіх процедур", - зазначив міністр Олексій Чернишов.

Зокрема, на засіданні Кабінету Міністрів внесено зміни до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, Положення про базову організацію в будівництві, Положення про центральний фонд будівельних норм і Типове положення про фонд галузевих будівельних норм.

Відтепер буде забезпечено оприлюднення контрольних примірників будівельних норм ДБН і ДБН в єдиній державній електронній системі в сфері будівництва.

Міністерство зможе залучати до робіт з нормування широке коло підприємств і організацій, що мають відповідний досвід, професійні компетенції та науковий потенціал.

Як повідомлялося, в 2021 році Мінрегіон планує оновити близько 30 будівельних норм, що становить майже третину чинних ДБН. Зокрема, Мінрегіоном буде розроблено чотири нові ДБН на заміну ДБН, прийнятим в 80-х роках серед іншого з проєктування та будівництва аеродромів, промислових будівель і споруд тощо.

Будівельні норми (державні і галузеві) встановлюють обов'язкові вимоги до об'єкта нормування (планування і забудови території; об'єктів будівництва, містобудування і архітектури та їхніх складових частин; складу та змісту документації об'єктів будівництва, містобудування і архітектури), що застосовуються при плануванні і забудові територій, проєктуванні та будівництві.