Уряд програв суд бізнесу

13:27 03 лютий Київ, Україна

Окружний адміністративний суд міста Київ (ОАСК) визнав неправомірним одне з рішень уряду, яке Кабмін затвердив від 03.02.2021 № 89. В ухвалі з боку влади йшлося про скорочення терміну дії мораторію на проведення певних видів податкових перевірок.



Як повідомляє пресслужба суду, спочатку з позовом проти влади звернулося ТОВ «Проммісплав». На думку позивача, рішення Кабміну суперечить положенням Податкового кодексу та Конституції України, а отже, не може регулювати питання призначення податкових перевірок.



Судове засідання щодо цього пройшло 26 січня. Саме в рамках цього засідання суд остаточно не визнав наказу Кабміну.