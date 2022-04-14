Уряд запропонував варіанти для українського бізнесу в карантин

Президент Володимир Зеленський з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем в ході онлайн-діалогу обговорили основні проблеми вітчизняних підприємств і запропонували можливі заходи щодо полегшення ведення українського бізнесу. Основна увага «антикризового» законопроєкту від Кабміну буде направлена на малі і середні підприємства.

Пропонується змінити низку наявних положень, а саме:

перегляд списку порушників і зменшення розмірів штрафів за порушення карантину вихідного дня;

зміна лімітів, при яких використовується реєстратор розрахункових операцій (РРО) і які впливають на розміри оподаткування;

перегляд необхідності надавати чек як обов'язковий елемент гарантії прав покупців;

введення законодавчих стимулів для підприємців на випадки введення як карантину вихідного дня, так і жорсткого карантину.

Як уже зазначалося, чорновий варіант законопроєкту очікується до кінця тижня. Відразу після подачі він буде негайно розглянутий. Однак кінцевий варіант документа буде затверджений тільки після низки консультацій з представниками бізнесу.

Раніше була опублікована доповідь ООН, в якій говориться, що коронакриза може зіштовхнути в бідність до 9 млн українців.