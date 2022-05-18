Уряд обіцяє підтримувати бізнес в 2021 році

13:30 16 грудня Київ, Україна

Ігор Петрашко заявив про те, що в 2021 році уряд планує розвивати програми підтримки для ФОП. Згідно із заявою міністра розвитку економіки і сільського господарства, вся підтримка буде ґрунтуватися на розвитку малого і середнього бізнесу в країні.

Фото: Программы поддержки в 2021 будут для ФЛП - Петрашко

Зокрема, мова йде про програму кредитування бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%", яка буде продовжена в 2021 році, а також про карантинну допомогу бізнесу в розмірі 8 тисяч гривень, на яку тільки за перші два дні зареєструвалися 120 тисяч українських бізнесменів.

"ФОП стали для нас, для України великою частиною економіки. Ми з розумінням ставимося до підприємців, завжди проводимо з ними консультації. Діалог проводимо в форматі зустрічей з асоціаціями, які представляють ФОП", - зазначив Петрашко.