Уряд обіцяє підтримувати бізнес в 2021 році

Ігор Петрашко заявив про те, що в 2021 році уряд планує розвивати програми підтримки для ФОП. Згідно із заявою міністра розвитку економіки і сільського господарства, вся підтримка буде ґрунтуватися на розвитку малого і середнього бізнесу в країні.

Зокрема, мова йде про програму кредитування бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%", яка буде продовжена в 2021 році, а також про карантинну допомогу бізнесу в розмірі 8 тисяч гривень, на яку тільки за перші два дні зареєструвалися 120 тисяч українських бізнесменів.