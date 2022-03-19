Уряд Канади скасовує обмеження на видобуток нафти

09:29 25 жовтня Київ, Україна

Раніше уряд Канади вимушено обмежив обсяги видобутку нафти з метою підняття її вартості. Зараз же, коли світові запаси нафти знизилися, обмежувати її видобуток не доцільно. Як заявили сьогодні, 25 жовтня, в Міністерстві енергетики канадської провінції Альберта, з листопада в Альберті скасовуються обмеження на видобуток нафти.

"Хоча уряд в грудні 2021 продовжить свої повноваження з регулювання обсягу видобутку нафти, він не буде вводити обмежень", - сказано в повідомленні.

Пандемія зумовила істотне скорочення видобутку нафти в Альберті, і він не досягає обсягів, визначених обмежень. При цьому провінція залишається найбільшим виробником нафти в країні.

"Уряд буде уважно стежити за видобутком, запасами, можливостями нафтопроводу і залізничного транспорту, щоб упевнитися, що виробництво не перевищує експортних можливостей провінції. Наявні прогнози вказують, що запаси будуть залишатися низькими, а експортна здатність - достатньою, щоб дати системі можливість ефективно самостійно працювати в 2021 році", - додали в Міністерстві.

Нагадаємо, що нафта дорожчає на зниженні запасів в США. Запаси нафти в США впали минулого тижня на 5,4 млн барелів. Також скоротилися запаси бензину і дистилятів.

Також повідомлялося, що кількість бурових веж в світі на рекордному мінімумі. Вересневий рівень функціональних бурових веж на 1122 менший показника за цей же місяць минулого року.