Уряд Канади скасовує обмеження на видобуток нафти

Раніше уряд Канади вимушено обмежив обсяги видобутку нафти з метою підняття її вартості. Зараз же, коли світові запаси нафти знизилися, обмежувати її видобуток не доцільно. Як заявили сьогодні, 25 жовтня, в Міністерстві енергетики канадської провінції Альберта, з листопада в Альберті скасовуються обмеження на видобуток нафти.
Пандемія зумовила істотне скорочення видобутку нафти в Альберті, і він не досягає обсягів, визначених обмежень. При цьому провінція залишається найбільшим виробником нафти в країні.
Нагадаємо, що нафта дорожчає на зниженні запасів в США. Запаси нафти в США впали минулого тижня на 5,4 млн барелів. Також скоротилися запаси бензину і дистилятів.
Також повідомлялося, що кількість бурових веж в світі на рекордному мінімумі. Вересневий рівень функціональних бурових веж на 1122 менший показника за цей же місяць минулого року.
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