Уряд хоче контролювати ціни на продукти

Міністерство економіки та продовольства України розглядає новий проєкт регулювання цін в країні. Зокрема, реформа торкнеться контролю вартості таких продуктів, як хліб, борошно і бутильована соняшникова олія.
Зокрема, подробиці реформи викладені в двох проєктах меморандумів з боку міністерства.
Буквально в п'ятницю, 12 березня, глава міністерства провів зустріч з представниками олійної галузі для того, щоб обговорити це питання. Однак на цей момент частина бізнесу негативно сприймає таку ініціативу.
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