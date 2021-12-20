Уряд хоче контролювати ціни на продукти

Міністерство економіки та продовольства України розглядає новий проєкт регулювання цін в країні. Зокрема, реформа торкнеться контролю вартості таких продуктів, як хліб, борошно і бутильована соняшникова олія.

Зокрема, подробиці реформи викладені в двох проєктах меморандумів з боку міністерства.

«У двох меморандумах пропонується зафіксувати роздрібні ціни на масло і хліб/борошно, відштовхуючись від показників з 1 березня і до 1 липня 2021», - йдеться в повідомленні відомства.

Буквально в п'ятницю, 12 березня, глава міністерства провів зустріч з представниками олійної галузі для того, щоб обговорити це питання. Однак на цей момент частина бізнесу негативно сприймає таку ініціативу.