Урядовий портал Дія.Бізнес підтримує підприємців

11:43 09 липень Київ, Україна

На Дія.Бізнес з'явиться інтерактивна карта інфраструктури підтримки підприємництва. Про цей повідомляє телеграм-канал Міністерства цифрової інформації. Мінціфри за підтримки Програми ULEADwithEurope представить інтерактивну карту інфраструктури підтримки підприємництва на платформі Дія.Бізнес.

На карті кожен підприємець зможе знайти вичерпну інформацію про інкубаторах і акселераторах, центрах підтримки підприємництва, фондах, бізнес-асоціаціях та інших об'єктах інфраструктури підтримки підприємництва в своїй громаді і регіоні.

Метою проекту є координація на одному сайті всієї інформації про існуючі об'єктах інфраструктури підтримки підприємництва, які можуть надати підтримку потенційним і діючим підприємцям на локальному рівні.