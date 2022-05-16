20:18 11 серпня Київ, Україна

Внаслідок пожежі, що сталася 5 серпня на заводі Газпрому , значно знизилися обсяги поставок палива, а ціна газу підскочила до $555.



Сьогодні, 11 серпня, ціна на газ в Європі в ході торгів досягала рівня $555 за тисячу кубометрів. На зростання вартості впливає скорочення поставок з Росії після аварії на заводі "Газпрому".



У той самий час вартість вересневого ф'ючерсу на індекс газового хаба TTF в Нідерландах в піку сьогодні досягала €45,795 за тисячу кВт-год, або $555 за тисячу "кубів", додавши 5,6% з початку тижня і більше ніж 10% за перші 11 днів серпня.



Масштабна пожежа на заводі Газпрому підняла ціну на газ в Європі

Напередодні на торгах спотовий контракт на TTF закрився на позначці $539 за тисячу кубометрів.



Після аварії на заводі "Газпрому" в Уренгої 5 серпня обсяги поставок впали до 1 млн кубометрів на годину, і відновлення до колишніх рівнів не спостерігається.



Вранці в середу прокачування на вході в газотранспортну систему Німеччини збільшували до 1,5 млн кубометрів на годину, після чого воно впало до нового мінімуму - 0,85 млн кубів.



Вибух і пожежа на заводі Газпрому обрушили прокачування блакитного палива в Європу

Трубопровід, який качає газ з півночі Західного Сибіру через Білорусь і Польщу в ФРН, працює лише на чверть потужності, посилюючи дефіцит в країнах ЄС.



ЗМІ пишуть, що слідом за газом в Європі почало стрімко дорожчати вугілля.