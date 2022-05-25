Поява нових необанків в Україні

В Україні стрімко розвивається фінансовий ринок. Зокрема, вже працюють 3 мобільних банки: monobank, izibank, sportbank. На підході четвертий проєкт, який запускає Fozzy Group, під назвою - необанк.
В Україні в недалекому майбутньому з'являться ще мінімум три проєкти, схожих на monobank, повідомив співзасновник цього цифрового банку Олег Гороховський в Telegram.
Його коментар з'явився на наступний день після новини про те, що Fozzy Group, одна з найбільших торгово-промислових груп України, запускає необанк. І зараз він проходить процес тестування.
Гороховський зазначив, що пишається тим, як розвивається фінансовий ринок України і особливо фінтех.
"Два "вбивці" monobank з'явилися за останні сім днів в Україні... Кожен новий гравець тепер відкриває картки клієнтам без приходу до відділення банку, у всіх на картах є програми лояльності, всі дають винагороду за рекомендацією, всі намагаються робити якісний дизайн і інтерфейс", - написав він.
За його словами, це все створює конкуренцію, від якої тільки виграють клієнти.
У той самий час Гороховський не став називати "новачків", які хочуть увірватися на ринок, але звернув увагу підписників на банк "Власний рахунок" від Fozzy Group.
Варто зазначити, що у вересні 2020 року група ТАС оголосила про вихід на український фінансовий ринок нового мобільного банку izibank.
У жовтні 2019 року в бета-режимі почав працювати мобільний банк sportbank.
В Україні в недалекому майбутньому з'являться ще мінімум три проєкти, схожих на monobank, повідомив співзасновник цього цифрового банку Олег Гороховський в Telegram.
Його коментар з'явився на наступний день після новини про те, що Fozzy Group, одна з найбільших торгово-промислових груп України, запускає необанк. І зараз він проходить процес тестування.
Гороховський зазначив, що пишається тим, як розвивається фінансовий ринок України і особливо фінтех.
"Два "вбивці" monobank з'явилися за останні сім днів в Україні... Кожен новий гравець тепер відкриває картки клієнтам без приходу до відділення банку, у всіх на картах є програми лояльності, всі дають винагороду за рекомендацією, всі намагаються робити якісний дизайн і інтерфейс", - написав він.
За його словами, це все створює конкуренцію, від якої тільки виграють клієнти.
У той самий час Гороховський не став називати "новачків", які хочуть увірватися на ринок, але звернув увагу підписників на банк "Власний рахунок" від Fozzy Group.
Варто зазначити, що у вересні 2020 року група ТАС оголосила про вихід на український фінансовий ринок нового мобільного банку izibank.
У жовтні 2019 року в бета-режимі почав працювати мобільний банк sportbank.
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