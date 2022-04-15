Укрпошта підвищує тарифи

18:17 16 липня Київ, Україна



Таке рішення було прийнято після того, як в травні поточного року АТ Національна комісія з держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації прийняла рішення, яке передбачає підвищення граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку в середньому на 20%.Таке рішення було прийнято після того, як в травні поточного року АТ Укрпошта звернулося до регулятора з проханням підвищити тариф в два етапи:

На першому етапі: від дати набуття чинності рішення НКРЗІ до 30 листопада 2021 року підвищити граничний тариф в середньому 28,8% (по Україні на 23,0%, в іноземні держави на 39,2%); На другому етапі: з 1 грудня 2021 року в середньому на 9,3%.

В Укрпошті аргументували необхідність підвищення тим, що чинні тарифи не враховують закладені в тариф рентабельність і фактичні фінансово-економічні показники діяльності Укрпошти. Також вони враховували зміни макропоказників відповідно до прогнозу економічного на 2021-2023 роки та 2022- 2024 роки.



У першому випадку економічні показники зміни тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку на 2021 рік становлять 15%, у другому очікувані збільшення тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку на 2021 рік становлять 19%.



З урахуванням цих та низки інших показників в НКРЗІ розрахували нові тарифи, які переглядають підвищення граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку в середньому на 20%.



Нагадаємо, що в березні цього року регулятор не дозволив Укрпошті підвищити тарифи більш ніж на 30% в два етапи. В Укрпошті пропонували підвищити граничні тарифи на універсальні послуги постового зв'язку в два етапи - спочатку на 30,6%, а потім - на 8,8%.