Укрпошта підвищує ціни на свої послуги

Ціни на послуги Укрпошти планують підняти на 20-40%. Основну частку подорожчання на себе візьмуть міжнародні посилки й посилки без зазначеної вартості.
Відповідну зміну підготувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Це випливає з проєкту документа, розміщеного на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Зокрема, тариф на пересилання листа, поштової картки (пріоритетні, масою до 50 г) планується збільшити на 18%, з 11 гривень до 13 гривень.
Тариф на бандероль (пріоритетні, масою до 250 г) збільшать на 18%, з 16,50 гривні до 19,50 гривні.
За кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу тариф зросте на 19%, з 8 гривень до 9,50 гривні.
Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України зросте на 39%, з 21,60 гривні до 30 гривень, за 1 кг також на 39% - з 3,60 гривні до 5 гривень.
Крім того, планується збільшити деякі тарифи на міжнародні пересилання.
Відповідну зміну підготувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Це випливає з проєкту документа, розміщеного на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Зокрема, тариф на пересилання листа, поштової картки (пріоритетні, масою до 50 г) планується збільшити на 18%, з 11 гривень до 13 гривень.
Тариф на бандероль (пріоритетні, масою до 250 г) збільшать на 18%, з 16,50 гривні до 19,50 гривні.
За кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу тариф зросте на 19%, з 8 гривень до 9,50 гривні.
Вартість посилки без оголошеної цінності масою до 10 кг в межах України зросте на 39%, з 21,60 гривні до 30 гривень, за 1 кг також на 39% - з 3,60 гривні до 5 гривень.
Крім того, планується збільшити деякі тарифи на міжнародні пересилання.
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