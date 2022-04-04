Споживчі ціни в Україні зросли на 1% за 30 днів

Державна служба статистики повідомила про підвищення споживчих цін на 1% в період з вересня по жовтень 2020 року. За річний період (з жовтня 2019 року) інфляція виросла на 0,3%.

Харчові продукти в Україні за жовтень 2020 року подорожчали на 1,2%. Найбільше подорожчали цукор - на 22,9% і яйця - на 22,7%. У той самий час фрукти подешевшали на 6,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,9%, на одяг і взуття - зросли на 2,0%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 4,4% (в тому числі газ подорожчав на 18,2%). Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,4%, охорона здоров'я - подорожчала на 0,4%, транспорт подорожчав на 0,2%, ціни на зв'язок не змінилися, на відпочинок і культуру зросли на 0,9%, освіта подорожчала на 0,1%, ресторани і готелі подорожчали на 1,1%.

У жовтні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз щодо інфляції в Україні на 2020 рік. НБУ прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року становитиме 4,1%. У липні НБУ очікував інфляцію на рівні 4,7%.