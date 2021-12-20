Втрати європейського бізнесу через пандемію

06:49 13 липень Київ, Україна

Через пандемії коронавируса європейські компанії втратили більше $ 100 мільярдів з початку 2020 року. Про це свідчать підрахунки Dow Jones. Повідомляється, що найбільше постраждали компанії енергетичного сектора, автовиробники і представники модної індустрії. Серед тих, хто виграв в цих умовах - продуктові рітейлери і фармацевтичні компанії.

Оцінки Dow Jones грунтуються на звітності європейських компаній за фінансові квартали, які припали на період з січня по кінець травня поточного року: за цей час вони недоотримали всього близько $ 102 660 млрд виторгу.

У той же час додана виручка компаній, отримана в тому числі за рахунок підвищення попиту на ліки та продукти харчування, склала $ 23,87 млрд.