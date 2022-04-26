Втрати бюджету України через «чорні» АЗС

З року в рік підпільні нафтопереробні заводи (НПЗ) і «чорні» АЗС є основною причиною втрати бюджету України. "Якби вдалося звести до мінімуму цей несприятливий сегмент паливного ринку, то виграли б усі". Про це говорить у своєму інтерв'ю президентка Нафтогазової Асоціації України Неля Привалова для порталу mind.ua.
За словами Нелі Привалової, за 2020 рік обсяг виробництва міні-НПЗ склав близько 300 000 тонн «бодяги», виготовленої з використанням безакцизних розчинників, з якої не сплачено акциз в бюджет. Втрати ж бюджету України у вигляді акцизу і ПДВ досягли майже 4 млрд грн на рік.
Крім того, в 2020 році розрослася ще одна проблема - 40% ринку бере участь в скручуванні з використанням АЗС. На цей момент це найбільша «сіра пляма» в частині схем продажів і недоотримання коштів до бюджетів. Втрати бюджету від таких схем складають близько 15-20 млрд грн на рік.
Суть схеми «скруток» на АЗС. Людина приїжджає на АЗС заправити машину. Віддає касиру готівку, але, через касовий апарат цю операцію або взагалі не проводять, або проводять з підміненими даними покупця, тобто видають лівий чек. Фактично, паливо продано за готівку людині, яка приїхала на заправку, а за документами ці обсяги палива пішли промисловим споживачам, які нібито купили його у гуртового трейдера і використовували у своїй господарській діяльності.
Також в Нафтогазовій Асоціації зазначили, що частина «чорних» АЗС мімікрувала під легальні станції. Ці об'єкти, не будучи нормально спроєктованими, введеними в експлуатацію з дотриманням всіх нормативних вимог, в тому числі містобудівних, санітарних, екологічних, земельних, податкових, протипожежних, з незрозумілих підстав отримали ліцензії, але, як і раніше, залишаються тими ж «підпарканними бочками». Ці станції умовно називають «сірі» точки. За даними НАУ на сьогодні в Україні залишається близько 600-800 таких об'єктів.
Президентка НАУ також зазначила, що всі перераховані вище махінації дозволяють недобросовісним учасникам ринку мати неконкурентну цінову перевагу перед «білими» учасниками і заробляти більше, ніж ті, хто дотримується стандартів якості та платить податки.
Неля Привалова переконана, від нівелювання «сіро-чорного» сегмента паливного ринку виграють усі. Споживачі отримають паливо кращої якості і за найкращою ціною і впевненість у безпеці обслуговування на станціях, легальні гравці ринку збільшать протоки палива і зможуть знизити ціни, держава отримає відсутні суми податків для будівництва доріг і фінансування потреб оборони, медицини та іншого, суспільство - більш чисту екологію і безпеку.
На жаль, за інформацією учасників ринку палива, якихось глобальних змін по очищенню ринку від тіньового сегмента за результатами множинних контрольно-перевірочних та слідчих заходів органами влади поки що не відбулося.
Крім того, в 2020 році розрослася ще одна проблема - 40% ринку бере участь в скручуванні з використанням АЗС. На цей момент це найбільша «сіра пляма» в частині схем продажів і недоотримання коштів до бюджетів. Втрати бюджету від таких схем складають близько 15-20 млрд грн на рік.
Суть схеми «скруток» на АЗС. Людина приїжджає на АЗС заправити машину. Віддає касиру готівку, але, через касовий апарат цю операцію або взагалі не проводять, або проводять з підміненими даними покупця, тобто видають лівий чек. Фактично, паливо продано за готівку людині, яка приїхала на заправку, а за документами ці обсяги палива пішли промисловим споживачам, які нібито купили його у гуртового трейдера і використовували у своїй господарській діяльності.
Також в Нафтогазовій Асоціації зазначили, що частина «чорних» АЗС мімікрувала під легальні станції. Ці об'єкти, не будучи нормально спроєктованими, введеними в експлуатацію з дотриманням всіх нормативних вимог, в тому числі містобудівних, санітарних, екологічних, земельних, податкових, протипожежних, з незрозумілих підстав отримали ліцензії, але, як і раніше, залишаються тими ж «підпарканними бочками». Ці станції умовно називають «сірі» точки. За даними НАУ на сьогодні в Україні залишається близько 600-800 таких об'єктів.
Президентка НАУ також зазначила, що всі перераховані вище махінації дозволяють недобросовісним учасникам ринку мати неконкурентну цінову перевагу перед «білими» учасниками і заробляти більше, ніж ті, хто дотримується стандартів якості та платить податки.
Неля Привалова переконана, від нівелювання «сіро-чорного» сегмента паливного ринку виграють усі. Споживачі отримають паливо кращої якості і за найкращою ціною і впевненість у безпеці обслуговування на станціях, легальні гравці ринку збільшать протоки палива і зможуть знизити ціни, держава отримає відсутні суми податків для будівництва доріг і фінансування потреб оборони, медицини та іншого, суспільство - більш чисту екологію і безпеку.
На жаль, за інформацією учасників ринку палива, якихось глобальних змін по очищенню ринку від тіньового сегмента за результатами множинних контрольно-перевірочних та слідчих заходів органами влади поки що не відбулося.
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