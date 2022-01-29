Втрати аграріїв через посуху визначаються мільярдами

14:21 14 вересень Київ, Україна

Секретар аграрного комітету Іван Чайковський заявив про колосальні втрати в агросекторі. Аграрії втратили понад 6,5 млрд гривень через посуху, яка привела до псування врожаю у 2020 році.

Він вважає, що уряд повинен оперативно знайти шляхи мінімізації негативних наслідків для агросектору від посухи. Йдеться про мільярди збитків, які вже частково лягли на плечі аграріїв Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Вінницької та інших областей.

"З чого почати? Перш за все - порахувати реальні масштаби збитку від погодного чинника з початку року. Звучить цифра 6,5 млрд грн, але ми розуміємо, що це далеко не так. Ще навесні експерти попереджали про приблизно 15 млрд грн збитків. Без відповіді й питання, а скільки ж аграріїв постраждало. Немає й приблизного плану подальших дій влади. А повинен бути, тому що відповідальність за пошук і пропозицію таких рішень сьогодні лежить саме на Кабміні, зокрема, Мінекономіки та Мінфіні», - зазначив Іван Чайковський.

Він додав, що разом з колегами з «За майбутнє» публічно запропонували Денису Шмигалю та його команді ряд наступних дій: дати на два роки пільги зі сплати податків саме для фермерів, надавати безкоштовну (або за собівартістю) енергію на полив полів в нічний час для аграріїв південних областей, а також прийняти закон про агрострахування.

Ми знову готові включитися в процес обговорення з урядом (у відповідних випадках), щоб швидко знайти варіанти компенсації аграріям збитків від посухи, бо осінь для сектора може бути важкою. Ми можемо отримати не лише зменшення загального обсягу виробництва агропродукції, а й старт падіння аграрного ВВП країни. А він, нагадаю, сьогодні майже 20%», - додав нардеп.