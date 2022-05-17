Постачання нафтопродуктів в світі збільшилися в обсязі

За даними Міжнародного енергетичного агентства, які вони вносять в щомісячний звіт, світові постачальники нафти збільшили свої цифри обороту. Так, на листопад 2020 року постачання зросли до 92,7 млн б/д. Ці цифри перевищують жовтневі показники на 1,5 млн б/д.

"Світові постачання нафти виросли на 1,5 млн б/д в листопаді в порівнянні з попереднім місяцем після того, як США відновилися після ураганів, а Лівія швидко наростила видобуток. Перебуваючи на рівні в 92,7 млн б/д, видобуток був максимальним з травня, коли ОПЕК+ домоглася рекордного скорочення постачання, але був на 9,2 млн б/д нижчим, ніж рік тому. Світова пропозиція, схоже, виросте в грудні, перш ніж ОПЕК+ почне нарощувати видобуток по угоді з 2021 року", - пише МЕА.

МЕА зазначає, що альянс ОПЕК+ домінуватиме в світовому зростанні пропозиції в найближчій перспективі, маючи практично весь приріст в четвертому кварталі і 80% приросту в першому кварталі 2021 року.

Очікується, що в 2021 році в цілому виробники не-ОПЕК, які не беруть участі в угоді ОПЕК+, збільшать видобуток на 400 тис. б/д після падіння на 1,3 млн б/д в 2020 році.