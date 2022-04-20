Постанова Кабінету Міністрів про заборгованість із зарплати перед гірниками

19:58 21 липня Київ, Україна

Сьогодні на зібранні Кабінету Міністрів України було оприлюднено постанову, в якій сказано, що держшахти зобов'язані погасити борги із зарплат робітникам коштами від продажу вугілля.



Проєкт постанови пропонує внести зміни в порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної галузі.



Документом передбачено, що в разі наявності заборгованості із зарплати на оплату праці перераховується не менше ніж 80% коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції, і інших надходжень станом на 1 число місяця, наступного за звітним періодом.



За інформацією голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, на червень заборгованість із зарплати перед гірниками залишалась 1,13 млрд грн. Велика частина боргу - 665 млн грн - припадала на підприємства Донецької області. Ці борги тягнуться з 2015 року.