«Портрет українського підприємця» - дослідження ринку

13:15 06 жовтень Київ, Україна

Середньостатистичний підприємець - чоловік 31-45 років, який займається торгівлею і володіє одним-двома бізнесами, середній "вік" компанії - 8,4 року, свідчить дослідження "Портрет українського підприємця", проведене Союзом українських підприємців (СУП) спільно з UMG за підтримки Cipe.

Дослідження "Портрет українського підприємця" показало, що в Україні підприємцями найчастіше є чоловіки 31-45 років. Їхній основний дохід - це 1-2 бізнеси, пов’язані з торгівлею. «Вік» бізнесу в середньому 8,4 року.

"Середній вік українських компаній - трохи більше восьми років. Найбільші страхи підприємців - фінансові зобов'язання і економічна криза", - повідомила виконавча директорка СУП Катерина Глазкова.

За її словами, в дослідженні взяли участь 2 тис. представників бізнесу, з яких було відібрано 1 тис. анкет. В цілому опитали 70% мікробізнесу, 24% малого бізнесу і 4% і 3% середнього і великого відповідно.

Як вказала Глазкова, середньостатистичний підприємець приділяє роботі 47 годин на тиждень і серед основних проблем ведення бізнесу називає високі податки і постійну зміну правил гри.

Дослідження, яке проводилося шляхом онлайн-анкетування і вибірково - методом глибинного інтерв'ю (дев'ять інтерв'ю), дозволило розділити підприємців на п'ять груп: 22% - моторні новатори, 21% - "кити" бізнесу, по 19% - ідейні натхненники і мікровласники, що працюють, а також 18% - відсторонені власники.

"Як ми їх визначали? Це психографія: ставлення, мотивація, цінності, а не сегмент бізнесу або кількість співробітників", - пояснила гендиректорка UMG Наталія Бухалова.