Порт «Південний» судиться з компанією «Софія Ойл» за паливо

20:00 11 травень Київ, Україна

Порт «Південний» і компанія «Софія Ойл» продовжують вести судовий розгляд щодо невиконання пунктів договору. Судова тяжба ведеться в господарському суді Одеської області. Наші журналісти розбиралися в подробицях справи.



Трейдер «Софія Ойл» вимагає від держпідприємства 234 тис. гривень. З них 200 тис. грн - борг, решта суми - штрафи і пеня. Свої вимоги трейдер обґрунтовує тим, що порт не виконав умови договору. А саме: не виплатив гроші за поставлене паливо від 8 грудня 2020 року.









Зате у держпідприємства значно вагоміші позовні вимоги - в 2,27 млн гривень. В них основна сума - це штрафи і пеня - на 1,81 млн грн. І тільки 450 тис. грн - основна сума штрафу. Позивач звинувачує компанію «Софія Ойл» в несвоєчасній поставці палива.



Розгляд справи в суді запланували на 13 травня. «Софія Ойл» створена в 2014 році, займається гуртовою торгівлею паливом. У минулому році компанія підписала з портом «Південний» три договори на поставку палива загальною вартістю 11,5 млн гривень. А на початку 2021 з'ясувалося, що «Софія Ойл» фігурує в кримінальному провадженні про зберігання і збут незаконно виготовленого палива. На її території силовики провели обшуки і підтвердили укладення угод. В результаті - майно компанії заарештували.