У січні-вересні 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року спеціалізований морський порт «Ольвія» збільшив вантажообіг на 49,1%, до 2,991 млн т. Про це повідомляють «Порти України» з посиланням на дані Адміністрації морських портів.

Перевалка експортних вантажів зросла на 39,9%, до 2,637 млн тонн, імпортних - в 2,9 раза, до 301,34 тис. тонн, а каботажних - в 4,7 раза, до 49,85 тис. тонн. Але обробка транзитних вантажів впала на 35,7%, до 2,76 тис. тонн.

Перероблення сипучих вантажів зросло на 62,8%, до 2,62 млн тонн, а тарно-штучних - зменшилося на 6,5%, до 370,11 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що в серпні цього року Україна передала морський порт «Ольвія» в концесію компанії QTerminals. Згідно з угодою, катарський портовий оператор інвестує в розвиток порту близько 3,4 млрд грн. Крім цього, не менше 80 млн грн він вкладе в місцеву інфраструктуру.