Допомога малому та середньому бізнесу - Кабмін

Денис Шмигаль розповів про те, як український уряд планує допомагати бізнесу під час карантину. Кабінет Міністрів розробив чотири формати для зручності дрібного і середнього бізнесу на час «карантину вихідного дня».

Розроблені урядом формати підтримки бізнесу в умовах карантину:

підтримка сімей ФОП першої і другої групи, які мають дітей віком до десяти років,

програма по частковому безробіттю, коли уряд бере на себе виплату частини зарплати робітника, щоб його не звільнили,

програма кредитних канікул, за програмою 5-7-9%,

виконання «карантину вихідного дня», визнання його форс-мажором. Над цим Кабмін працює спільно з Торгово-промисловою палатою.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства разом з Мінфіном розраховують можливість секторальної підтримки окремих галузей під час «карантину вихідного дня» і надалі.

За словами прем'єр-міністра, Кабмін зараз зосередився на головному напрямку підтримки підприємців - механізмі компенсації втрат. Він нагадав про інструменти підтримки бізнесу, які добре зарекомендували себе навесні.

Чиновник зазначив, що ці ж інструменти будуть залучені й зараз, всього їх сім. Деякі з них Шмигаль назвав: