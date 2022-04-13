Допомога малому та середньому бізнесу - Кабмін

Денис Шмигаль розповів про те, як український уряд планує допомагати бізнесу під час карантину. Кабінет Міністрів розробив чотири формати для зручності дрібного і середнього бізнесу на час «карантину вихідного дня».
Розроблені урядом формати підтримки бізнесу в умовах карантину:
- підтримка сімей ФОП першої і другої групи, які мають дітей віком до десяти років,
- програма по частковому безробіттю, коли уряд бере на себе виплату частини зарплати робітника, щоб його не звільнили,
- програма кредитних канікул, за програмою 5-7-9%,
- виконання «карантину вихідного дня», визнання його форс-мажором. Над цим Кабмін працює спільно з Торгово-промисловою палатою.
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства разом з Мінфіном розраховують можливість секторальної підтримки окремих галузей під час «карантину вихідного дня» і надалі.
За словами прем'єр-міністра, Кабмін зараз зосередився на головному напрямку підтримки підприємців - механізмі компенсації втрат. Він нагадав про інструменти підтримки бізнесу, які добре зарекомендували себе навесні.
Чиновник зазначив, що ці ж інструменти будуть залучені й зараз, всього їх сім. Деякі з них Шмигаль назвав:
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