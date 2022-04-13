Допомога малому та середньому бізнесу - Кабмін

17:30 17 листопада Київ, Україна

Денис Шмигаль розповів про те, як український уряд планує допомагати бізнесу під час карантину. Кабінет Міністрів розробив чотири формати для зручності дрібного і середнього бізнесу на час «карантину вихідного дня».

Фото: 4 схемы поддержки бизнеса в Украине - Шмыгаль

Розроблені урядом формати підтримки бізнесу в умовах карантину:

  • підтримка сімей ФОП першої і другої групи, які мають дітей віком до десяти років,
  • програма по частковому безробіттю, коли уряд бере на себе виплату частини зарплати робітника, щоб його не звільнили,
  • програма кредитних канікул, за програмою 5-7-9%,
  • виконання «карантину вихідного дня», визнання його форс-мажором. Над цим Кабмін працює спільно з Торгово-промисловою палатою.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства разом з Мінфіном розраховують можливість секторальної підтримки окремих галузей під час «карантину вихідного дня» і надалі.

За словами прем'єр-міністра, Кабмін зараз зосередився на головному напрямку підтримки підприємців - механізмі компенсації втрат. Він нагадав про інструменти підтримки бізнесу, які добре зарекомендували себе навесні.

Фото: 4 схемы поддержки бизнеса в Украине - Шмыгаль

Чиновник зазначив, що ці ж інструменти будуть залучені й зараз, всього їх сім. Деякі з них Шмигаль назвав:

«Зокрема, ми відновлюємо підтримку малих підприємців з дітьми, програму по частковому безробіттю, коли компенсується частина зарплати робочого. Також будуть діяти «кредитні канікули» для бізнесу в рамках програми «5-7-9», визнання карантину вихідного дня форс-мажором, що допоможе бізнесу в питанні оренди і виконання інших зобов'язань», - конкретизував глава уряду.