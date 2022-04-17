Допомога економіці від НБУ - нові інструменти

12:30 23 листопада Київ, Україна

Для підтримки економіки в період пандемії Національний банк знизив облікову ставку до рекордних в історії країни 6%, ввів довгострокове рефінансування і процентний своп, завдяки чому банки можуть активно стимулювати бізнес. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Як зазначається, НБУ ввів нові монетарні інструменти підтримки економіки.

Фото: НБУ ввел новые инструменты поддержки экономики

Що було введено:

  1. Оновлений операційний дизайн монетарної політики:
  • тендери з розміщення депозитних сертифікатів і надання короткострокових кредитів рефінансування проводяться у два рази частіше;
  • зменшено терміновість депозитних сертифікатів (з 14 до 7 днів);
  • збільшений термін надання кредитів рефінансування до 90 днів (раніше - з 14 до 30 днів);
  • звужений коридор процентних ставок по інструментах постійного доступу «облікова ставка +/- 2 п.п.» до «облікова ставка +/- 1 п.п.».
  1. Оптимізація розрахунку обов'язкових резервів сприяла збільшенню ліквідності банківської системи на 5 млрд грн.
  2. Довгострокові кредити рефінансування на термін до 5 років надаються під плаваючу ставку і під ту ж заставу, що і тендерні кредити.
  3. Розширено перелік прийнятної застави: включення в заставний пул корпоративних облігацій, випущених під державні гарантії, та муніципальних облігацій.
  4. Процентний своп - новий інструмент, який банки зможуть використовувати для центральної виконавчої влади.