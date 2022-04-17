Допомога економіці від НБУ - нові інструменти

Для підтримки економіки в період пандемії Національний банк знизив облікову ставку до рекордних в історії країни 6%, ввів довгострокове рефінансування і процентний своп, завдяки чому банки можуть активно стимулювати бізнес. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Як зазначається, НБУ ввів нові монетарні інструменти підтримки економіки.

Що було введено:

Оновлений операційний дизайн монетарної політики:

тендери з розміщення депозитних сертифікатів і надання короткострокових кредитів рефінансування проводяться у два рази частіше;

зменшено терміновість депозитних сертифікатів (з 14 до 7 днів);

збільшений термін надання кредитів рефінансування до 90 днів (раніше - з 14 до 30 днів);

звужений коридор процентних ставок по інструментах постійного доступу «облікова ставка +/- 2 п.п.» до «облікова ставка +/- 1 п.п.».