Отримання вихідної допомоги - що потрібно робити?

Звільнятися доводиться кожному, однак не кожен знає свої права. Управління Держпраці в Полтавській області дало нашим журналістам інтерв'ю про особливості звільнення і отримання вихідної допомоги.

"Положення про вихідну допомогу передбачені ст. 44 КЗпП, в якій в залежності від різної категорії підстав визначається різний розмір вихідної допомоги. В цілому сукупність наведених у статті підстав дозволяє зробити висновок, що право на вихідну допомогу мають особи, які звільнені не за власним бажанням або їхнє звільнення викликане умовами, що від них не залежать", - зазначено в повідомленні.

Так, співробітник отримує вихідну допомогу в розмірі середнього місячного заробітку, якщо:

співробітник відмовляється переїхати на інше місце разом з підприємством чи при зміні умов праці;

за умови звільнення співробітника внаслідок скорочення або перепрофілювання підприємства;

якщо трудовий договір був розірваний керівництвом після виявлення невідповідності працівника і займаної ним посади, недоліків по здоров'ю, які можуть перешкодити роботі, або якщо працівникові відмовили в допуску до державної таємниці;

якщо працівника повернули на посаду після звільнення.

Також розмір вихідної допомоги може визначатися колективним договором у разі порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору, але цей розмір не може бути менше тримісячного середнього заробітку. Якщо ж керівництво вирішило звільнити працівника, звільненому повинні виплатити не менше пів річного середнього заробітку.