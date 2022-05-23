Польща пропонує українським медикам хороші умови праці

Польський уряд може запропонувати українським лікарям хороші умови роботи. Експерти відзначають, що в країні відбувається великий відтік лікарів і медсестер, що безпосередньо пов'язано з ситуацією в країні. Кабінет Міністрів України так і не виділив гроші на доплати українським медикам.

На цей момент середня зарплата лікаря становить близько 5-7 тисяч гривень, тоді як в сусідній Польщі нашим фахівцям пропонують зарплати мінімум в 20 разів вищі.

Крім грошей поляки пропонують і умови - допомагають оплачувати оренду квартири, гарантують медичну страховку, що дуже важливо, адже лікарі теж люди і хворіють не менше за інших.

На цей момент ситуація критична, відтік лікарів величезний, а незадоволених медреформою пацієнтів все більше. Раніше повідомлялося, що в МОЗ знову пообіцяли лікарям надбавки. У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що вже в 2021 році медичні працівники зможуть отримувати зарплату на рівні 22-25 тисяч гривень.