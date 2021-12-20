Повне огородження українсько-білоруського кордону коштуватиме 7 млрд гривень

7 мільярдів гривень – це сума, яка буде потрібна для повного огородження українсько-білоруського кордону. У вартість включено: рів, антивандальний паркан, башта спостереження, рокадна дорога.
Однак, як зазначають в уряді, для облаштування лише тих ділянок, де найбільш підвищено небезпеку прориву мігрантів, розмір коштів суттєво менший – 189 мільйонів гривень.
Директор департаменту МВС України Артем Шевченко пояснив сутність та призначення коштів. За його словами, довжина найуразливіших ділянок кордону становить не менше 270 кілометрів (загальна протяжність – 1084 км). Тільки для закриття цієї стіни максимально простим інженерним пристосуванням – колючим дротом знадобиться вже 189 мільйонів гривень.
Шевченко додав, що якщо мігранти чи біженці потрапляють на територію України, вони обов'язково мають бути депортовані до Білорусії. Про це йдеться в угоді про реадмісію між Україною та Білоруссю.
Однак, як зазначають в уряді, для облаштування лише тих ділянок, де найбільш підвищено небезпеку прориву мігрантів, розмір коштів суттєво менший – 189 мільйонів гривень.
Директор департаменту МВС України Артем Шевченко пояснив сутність та призначення коштів. За його словами, довжина найуразливіших ділянок кордону становить не менше 270 кілометрів (загальна протяжність – 1084 км). Тільки для закриття цієї стіни максимально простим інженерним пристосуванням – колючим дротом знадобиться вже 189 мільйонів гривень.
Шевченко додав, що якщо мігранти чи біженці потрапляють на територію України, вони обов'язково мають бути депортовані до Білорусії. Про це йдеться в угоді про реадмісію між Україною та Білоруссю.
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