Показники успіху компанії Facebook

13:52 30 липня Київ, Україна

Компанія Facebook показує значно високі показники зростання за останні роки. З 2016 року компанія почала свій шлях до успіху, який не могли спрогнозувати навіть аналітики. Дохід компанії за перше півріччя 2021 року становить 19,9 млрд доларів, підрахували в Facebook.



Дохід Facebook у II кварталі 2021 року зріс на 56% в річному вимірі - рекордно швидкий приріст з 2016 року. Про це повідомляє CNBC у четвер, 29 липня.



Чистий прибуток компанії склав $19,9 млрд за перше півріччя і $10,4 млрд в II кварталі. Прибуток в перерахунку на акцію склав 3,61 дол., а не 3,03 дол., як очікували аналітики.



У той самий час виторг склав $29,08 млрд євро проти $27,89 млрд, як очікували аналітики.



При цьому кількість щоденних активних користувачів зросла до 1,91 млрд. У II кварталі було 3,51 млрд щомісячних користувачів у всьому сімействі додатків, в порівнянні з 3,45 млрд в першому кварталі.



"Загальні темпи зростання виторгу в річному вимірі значно сповільняться на послідовній основі в міру того, як ми проходимо періоди все більш сильного зростання", - заявили в компанії.



Акції Facebook виросли на 37% з початку року.



Нагадаємо, що Facebook виділить $1 млрд на бонуси для блогерів. Компанія має намір виплачувати гроші творцям контенту в Instagram і Facebook за досягнення певних результатів.