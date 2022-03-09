Показники врожайності впали - криза торкнулася аграріїв

10:09 13 жовтень Київ, Україна

Посуха, несприятлива економічна ситуація та карантин привели українську економіку на низький рівень. Одним з найбільш несприятливих цей період виявився для аграрного сектора.



Українська зернова асоціація (УЗА) в своєму жовтневому звіті в порівнянні з вересневим знизила прогноз валового збору врожаю зернових і олійних культур в 2020/2021 МР з 95,6 млн т до 87,5 млн т через несприятливі погодні умови, а прогноз експорту в поточному сезоні знижений з 56,3 до 53,9 млн т. Про це повідомляє пресслужба УЗА.

«Суттєво зменшено показник прогнозу врожаю кукурудзи, оскільки несприятливі погодні умови в серпні та вересні поточного року негативно вплинули на її врожайність, хоча загальний показник врожаю залишається досить високим. Обсяг виробництва кукурудзи прогнозується на рівні 32,5 млн т в порівнянні з вересневим прогнозом - 35,3 млн т. При цьому експорт кукурудзи прогнозується на рівні 27,2 млн т (раніше - 29 млн т)», - відзначили в профільній асоціації.



Значно знижений також прогноз валового врожаю соняшнику з 16,1 млн т до 12,9 млн т внаслідок зниження врожайності з прогнозних 2,5 т/га до 2 т/га через несприятливі погодні умови.

Крім того, УЗА в новому звіті провела уточнення оцінки обсягів врожаю пшениці - показник знижений з 26,6 млн т до 25,3 млн т. При цьому оцінка експорту пшениці залишається на рівні 17,5 млн т, як і було домовлено в Меморандумі між учасниками ринку і Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.



Зниження зазнав також показник виробництва ячменю - 8 млн т (у вересневому звіті оцінка була 8,3 млн т) і його експорту - 4,2 млн т (у вересневому звіті - 4,5 млн т).