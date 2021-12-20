Поголів'я свиней скоротилося на 5,3%

10:22 16 липень Київ, Україна

Згідно з даними Державної служби статистики за перше півріччя 2020 року - поголів'я свиней в Україні скоротилося на 5,3%. При цьому порівнюючи аналогічний період минулого року можна з упевненістю сказати, що на 01 липня 2020 року поголів'я зменшилося до 6,1 млн голів.

Зокрема, поголів'я в сільськогосподарських підприємствах скоротилося на 3,1% - до 3,5 млн голів.

Кількість свиней, які утримуються в господарствах населення, протягом січня-червня 2020 року, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, скоротилася на 8,2% - до 2,6 млн голів. Держстат відзначає, що дані наведено без урахування тимчасово окупованій території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомлялося, виробники свинини за п'ять років на третину збільшать маточне поголів'я.