Подробиці створення Національної авіакомпанії України

15:14 19 листопад Київ, Україна

Ще навесні минулого року Володимиром Зеленським було анонсовано створення державної авіакомпанії, флот якої буде зібрано з літаків виробництва «Антонова». І ось настав той день, коли справа зрушила з місця.



Так, напередодні Верховна Рада виділила з держбюджету 500 мільйонів гривень на виробництво авіакомпанії.



Основний задум цього проєкту спрямовано на розвиток частки внутрішнього авіаринку країни. Про це заявив головний консультант французької консалтингової компанії Aerogestion Патріс Фазіє.



Він каже, що розробники до кінця ще не вирішили, яку бізнес-модель матиме компанія, але вже точно знають, що це не буде лоукостер. Також Фазіє зазначив, що процес сертифікації перевізника швидше за все розпочнеться у 2022 році.



Згодом стало відомо, що чиновники вже розробили концепцію майбутнього авіаперевізника, щоправда, так і не оприлюднили її.



