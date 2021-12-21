Підтримка ветеранського бізнесу від держави: що готує Мінветеранів

17:38 21 грудень Київ, Україна

У Краматорську відбувся Форум "Ветеран – громади: досвід, помножений на можливості". Це перша подія, що об'єднала учасників бойових дій та громади, до яких вони повертаються після звільнення з військової служби.



Під час проведення заходу ветерани-підприємці представили свою продукцію на ветеранському ярмарку, яку завітала Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

«Дуже потужний і мотивуючий ярмарок. Ветеранські бізнеси працюють абсолютно по всій країні: від Карпатських гір до Луганщини та виробляють цінну та цікаву продукцію. Важливо, що такі підприємництва представлені цілими ветеранськими сім'ями. Це має бути поширене та підтримане на державному рівні, наголосила Юлія Лапутіна. — Зараз ми створюємо платформу G2VEI – так званий OLX для ветеранів, де учасники бойових дій зможуть промотувати свої товари або дізнаватись інформацію про працевлаштування. Також ми започаткували бренд «Створено Захисниками», який популяризує продукцію, виготовлену українськими ветеранами».

Також на Форумі було організовано дискусійні групи, де вирішували, як підтримати ветеранське підприємництво.



Ветерани чекають на підтримку свого бізнесу від держави, вони готові працювати відкрито, вкладатися в розвиток громад, але їм дуже потрібна допомога. Про це говорили учасники дискусії “Ветеранський бізнес.



До дискусії приєдналися і діючі підприємці, і лише ті, що планують розвиток власного бізнесу.



Форум ветеранів проводився за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Координатора проектів ОБСЄ в Україні у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України спільно з ГО «Союз ветеранів АТО Донбасу» та БФ «Повернися живим».