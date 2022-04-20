Підтримка бізнесу може обійтися скарбниці занадто дорого
10:30 23 листопада Київ, Україна
Ексзаступник міністра економіки Павло Кухта висловив свою думку про введення локдауну в Україні. На його думку, підтримка малого і середнього бізнесу для української скарбниці може обійтися надто дорого - близько 20 мільярдів гривень.
"Дуже приблизно, на місяць така підтримка підприємців в галузях, по яких б'є локдаун - це близько 20 млрд грн. Цих грошей зараз немає в бюджеті України. Там грошей на межі, щоб виплачувати пенсії і зарплати", - пояснив він.
Кухта назвав єдиним виходом із ситуації швидке розблокування програми МВФ і отримання фінансування від нього.
"Але там час йде не на дні, а на години, і, здається, цей час втрачено. До кінця грудня ми фізично не встигнемо. Думаю, що раніше січня, при найкращому сценарії, ми це не можемо отримати, а з огляду на те, що світові ринки сплять, то і січень, швидше за все, втратимо", - уклав він.
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