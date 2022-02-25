Подарунок українцям до літа від Київстар - повний безліміт в роумінгу

Як розповів директор з маркетингу компанії «Київстар» Павло Даніман, оскільки українці навіть в умовах пандемії продовжують відвідувати інші країни з метою відпочинку, лікування або по роботі, вони часто користуються роумінгом.

В Київстар, з метою надати клієнтам більше можливостей для спілкування, корисні додатки зробили безлімітними.

«Без списання мегабайтів тепер можна не тільки писати, а й телефонувати в месенджерах, користуватися картами онлайн і іншими популярними сервісами. Ми робимо це, щоб наші абоненти були завжди на зв'язку зі своїми близькими навіть за кордоном», - зазначив представник оператора.

Так, українцям тепер не варто хвилюватися за списання МБ при користуванні:

- Viber,

- Facebook Messenger,

- Telegram

- WhatsApp

- онлайн-карти Google Maps і Maps для iOS,

- туристичні програми Booking, AirBnB, Skyscanner та Tickets.ua.

Безлім діє для всіх абонентів Київстар, незалежно від форми обслуговування. Він працює відразу в 135 країнах світу. Все, що для цього потрібно, - мати підключений пакет мегабайтів або користуватися послугою «Ідеальний роумінг».

Київстар, Vodafone і lifecell показали розцінки на роумінг. Напередодні відпусток мобільні оператори представили послуги, які будуть корисні українцям за кордоном, розписали вартість деяких додаткових можливостей і нагадали, що може не тарифікуватися.

Нагадуємо, що Київстар розповів, як дивитися Інтер, 1+1, СТБ, ICTV та інші канали без обмежень. На тлі того, що для частини українців базові телеканали стали недоступні, оператор зв'язку "Великої трійки" нагадав про можливість підключення Київстар ТБ. Послуга може йти в комплекті з тарифним планом або ж може бути підключена окремо за додаткову плату.