Подарунок українцям до літа від Київстар - повний безліміт в роумінгу

Як розповів директор з маркетингу компанії «Київстар» Павло Даніман, оскільки українці навіть в умовах пандемії продовжують відвідувати інші країни з метою відпочинку, лікування або по роботі, вони часто користуються роумінгом.
В Київстар, з метою надати клієнтам більше можливостей для спілкування, корисні додатки зробили безлімітними.
Так, українцям тепер не варто хвилюватися за списання МБ при користуванні:
- Viber,
- Facebook Messenger,
- Telegram
- WhatsApp
- онлайн-карти Google Maps і Maps для iOS,
- туристичні програми Booking, AirBnB, Skyscanner та Tickets.ua.
Безлім діє для всіх абонентів Київстар, незалежно від форми обслуговування. Він працює відразу в 135 країнах світу. Все, що для цього потрібно, - мати підключений пакет мегабайтів або користуватися послугою «Ідеальний роумінг».
Київстар, Vodafone і lifecell показали розцінки на роумінг. Напередодні відпусток мобільні оператори представили послуги, які будуть корисні українцям за кордоном, розписали вартість деяких додаткових можливостей і нагадали, що може не тарифікуватися.
Нагадуємо, що Київстар розповів, як дивитися Інтер, 1+1, СТБ, ICTV та інші канали без обмежень. На тлі того, що для частини українців базові телеканали стали недоступні, оператор зв'язку "Великої трійки" нагадав про можливість підключення Київстар ТБ. Послуга може йти в комплекті з тарифним планом або ж може бути підключена окремо за додаткову плату.
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