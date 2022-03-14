Чому російське громадське харчування не зможе замінити «Макдональдс»

15:33 14 березня Київ, Україна

Засновник російської мережі швидкого харчування «Теремок» Михайло Гончаров заявив у Фейсбуці, що «місце „Макдональдсу“ у Росії ніхто не займе», і розкритикував заходи підтримки бізнесу в країні.



За його словами, мережі, аналогічної американській за складністю та системою бізнесу, в Росії зараз немає, а сам «Макдональдс» спочатку був «технологічно спроєктований» для роботи за екстремально низькими цінами.

"Теремок" та інші представники російського бізнесу не створювалися як конкуренти "Макдональдсу", просто тому що ми так, як вони, робити не вміємо. Ні технологічно, ні з погляду менеджменту та маркетингу", - заявив Гончаров.

Гончаров зазначив, що успішний бізнес створюється "за рахунок десятиріч важкої праці сотень тисяч керівників, маркетологів та інженерів", а також підтримки уряду.



Поки що у нас (в Росії, прим. ред.) цих заходів немає від слова взагалі. Навіть навпаки — ті заходи та режими роботи, що є, стимулюють деградацію та загнивання будь-якого великого бізнесу. За всі 32 роки у бізнесі я не бачив жодної спроби нашої держави допомогти та стимулювати розвиток бізнесу. Можливо, в інших галузях це було, але за 32 роки я з такими заходами не зіткнувся.