Чому російське громадське харчування не зможе замінити «Макдональдс»

Засновник російської мережі швидкого харчування «Теремок» Михайло Гончаров заявив у Фейсбуці, що «місце „Макдональдсу“ у Росії ніхто не займе», і розкритикував заходи підтримки бізнесу в країні.
За його словами, мережі, аналогічної американській за складністю та системою бізнесу, в Росії зараз немає, а сам «Макдональдс» спочатку був «технологічно спроєктований» для роботи за екстремально низькими цінами.
За його словами, мережі, аналогічної американській за складністю та системою бізнесу, в Росії зараз немає, а сам «Макдональдс» спочатку був «технологічно спроєктований» для роботи за екстремально низькими цінами.
Гончаров зазначив, що успішний бізнес створюється "за рахунок десятиріч важкої праці сотень тисяч керівників, маркетологів та інженерів", а також підтримки уряду.
Поки що у нас (в Росії, прим. ред.) цих заходів немає від слова взагалі. Навіть навпаки — ті заходи та режими роботи, що є, стимулюють деградацію та загнивання будь-якого великого бізнесу. За всі 32 роки у бізнесі я не бачив жодної спроби нашої держави допомогти та стимулювати розвиток бізнесу. Можливо, в інших галузях це було, але за 32 роки я з такими заходами не зіткнувся.
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