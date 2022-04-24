Експерти розповідають, з чим пов'язане зростання цін на нерухомість

18:19 23 липня Київ, Україна





В результаті підвищення тарифів на вантажоперевезення "Укрзалізниці"



Про можливе зростання цін заявила виконавча директорка асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Людмила Кріпка. Зростання цін на нерухомість напряму залежить від вартості будматеріалів, а вантажоперевезення сировини в свою чергу вже подорожчало.В результаті підвищення тарифів на вантажоперевезення "Укрзалізниці" (УЗ) , що пропонується проєктом наказу Міністерства інфраструктури (МІУ), в Україні може подорожчати сировина і будматеріали, використовувані при будівництві нерухомості. Зокрема, про подорожчання своїх товарів вже заявили виробники цементу і металургійної продукції.Про можливе зростання цін заявила виконавча директорка асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Людмила Кріпка.

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За її словами, вартість цементу для кінцевого споживача, в разі перегляду тарифів УЗ, може вирости на 5-8%. "А це в свою чергу збільшить ціни на об'єкти будівництва", - зазначила Кріпка.



Збільшення тарифної ставки на залізничні перевезення призведе до додаткових витрат всіх вантажовласників на 2 млрд грн вже у 2021 році, а у 2022 вони досягнуть 10 млрд грн, сказано в спільному зверненні Федерації металургів України (ФМУ) і профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості до президента країни.



У ньому підписанти звернення попросили главу держави відкликати проєкт МІУ.



"Як наслідок (подорожчання вантажоперевезень - прим. ред.) провідні українські експортери (АПК і ГМК) істотно погіршать свої конкурентні позиції на ринках збуту, виросте собівартість будівництва і ціни на житлову і комерційну нерухомість, зросте вартість енергоносіїв, ціни і тарифи на послуги ЖКГ, відбудеться чергова переорієнтація вантажів на автотранспорт і подальше руйнування автодоріг, простимулюється інфляція, падіння ВВП і дефіцит державного і місцевих бюджетів", - перераховуються ризики в зверненні.



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Людмила Кріпка також вважає, що в разі збільшення тарифів вантажовласники перейдуть на транспортування вантажів автошляхами. Вона допускає зростання ставок, однак зауважує, що "ми [цементна галузь] хочемо бачити якісні послуги, ми хочемо бачити роботу на перспективу і ми хочемо бачити глобальні зміни в залізничному секторі".



Проєкт МІУ, який був опублікований 5 липня і зараз проходить громадське обговорення, передбачає поетапне підвищення тарифів на вантажоперевезення. До продукції застосовується різний рівень ставок, в залежності від її належності до певного класу збірника тарифів на перевезення вантажів. Всього вантажі підрозділяються на чотири класи - позакласні, 1, 2 і 3 класи.



Чим вище клас, тим дорожче тариф, а різниця між позакласними вантажами, вантажами 1 класу і 2, 3 класами може бути дворазовою, раніше розповідав в своїй публікації на Mind.ua нинішній заступник директора департаменту з комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.



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Згідно з пропозицією відомства, для позакласних вантажів (зокрема, до них належать будматеріали), тариф буде встановлено на рівні, який сьогодні застосовується до 1 класу. Для 1 тарифного класу (зокрема, для залізної руди) з 1 вересня 2021 року ставка зросте на 8%, а з 1 січня 2022 - ще на 20,4%.



Як вважають в УЗ, зараз тарифи для позакласних вантажів і вантажів 1 класу встановлено нижче за собівартість транспортування.