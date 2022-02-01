По всьому світу нафта впала в ціні - подробиці

Кібератака на нафтопровід Colonial Pipeline і інфляція Сполучених Штатів Америки вплинула на вартість нафти на світових ринках. Експерти відзначають, що нафтові ф'ючерси впали, не досягнувши сезонного максимуму. Марка Brent опустилася в своїй ціні на 3%.

Відомо, що через два дні після того, як влада чотирьох штатів ввела надзвичайний стан через дефіцит бензину на заправках і зліт цінників вище 3 доларів за галон, компанія, яка постачає паливо на східне узбережжя США, відновила прокачування ввечері в середу. Слід зазначити, що ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE подешевшали до 67,34 долара за барель. Падіння контрактів на WTI стало рекордним з початку квітня - до 64,04 долара за барель.

Крім того, індекс споживчих цін в найбільшій економіці світу за підсумками квітня виріс на рекордні за 12 років 4,2%, при цьому базова інфляція (без урахування енергоносіїв і продуктів) додала 0,92% за один місяць.

Нагадаємо, що аналітики прогнозують зростання попиту на вугілля, нафту і газ в найближчі 15 років в шість разів. Це випливає зі звіту Міжнародного енергетичного агентства по глобальному зниженню викидів CO2 і попиту на викопні джерела енергії. Відзначається, що все залежить від того, наскільки швидко країни будуть вживати заходів щодо скорочення викидів.