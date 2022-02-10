За програмою кредитування «5-7-9» видали понад 8 млрд гривень

12:46 21 вересень Київ, Україна

Українцям на початку року стала доступна державна програма, яка дозволяє взяти кредит під низькі відсотки для відкриття бізнесу. У перші ж місяці роботи програми безліч молодих бізнесменів скористалися можливістю.

Україна вклала близько 8 млрд грн для того, щоб профінансувати урядову програму кредитування «5-7-9». Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, посилаючись на слова профільного міністра.

За словами чиновника, зараз кожні 80 копійок з однієї гривні покриває держава за кредитною програмою 5-7-9.

«Вже надано 8 млрд грн, 3 тис. кредитів за цією програмою малому та середньому бізнесу. У наступному році ця програма буде продовжена», - сказав він.

Міністр зазначив, що надалі влада збирається збільшити портфель кредитування до 20 млрд гривень. При цьому він зазначив, що в майбутньому цю програму можуть також розширювати. Раніше повідомлялося, що більш ніж 66 мільйонів гривень видали доступних кредитів за новою держпрограмою. А саме підприємці взяли вже 97 позик під 5%, 7% і 9%.