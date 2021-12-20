За даними Держстату, український бізнес збільшив доходи

18:20 26 листопад Київ, Україна

Завдяки новим даним Державної служби статистики стало відомо, що прибуток великого та середнього бізнесу України зріс до 702 мільярдів гривень або на 170% порівняно з минулим роком. Статистика наведена у період із січня по вересень 2021 року.

Збитки підприємств, як зазначається, зросли до 36%, або до 115 мільярдів гривень.

Щодо фінансового результату, отриманого до оподаткування, то він зараз становить 587 мільярдів гривень доходу. Торік він був значно меншим – 93,3 мільярда гривень.



Скоротилася частка збиткових підприємств. За період дев'яти місяців вона значно менша (22,9%) аналогічного періоду минулого року (34,8%).

Слід зазначити, що зростання доходів середнього та великого бізнесу є результатом підвищення фінансування капітальних видатків із державного бюджету. Зокрема, йдеться про дорожнє господарство, завдяки чому сфера будівництва в Україні пожвавилася.