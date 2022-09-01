Платіжний сервіс Portmone продали казахській компанії Kaspi.kz

Казахська Kaspi Pay викупить всі акції сервісу Portmone Group.
19 серпня АМКУ дав дозвіл казахській "Kaspi Pay" на покупку акцій ТОВ "Портмоне онлайн". З джерела засобів масової інформації, приблизна вартість покупки може досягати $20 млн.
Ця покупка спростить Kaspi.kz отримання ліцензії для роботи з додатками, які є у Portmone. Kaspi.kz розглядає Україну ще й як джерело IT-фахівців: в майбутньому компанія націлена розвивати свій бізнес тут.
Зокрема, покупка сервісу Portmone Group дозволить Kaspi.kz вийти на ринок України. Казахська компанія в свою чергу планує і далі розвивати свої мобільні продукти і стратегію Super App.
Про плани Kaspi.kz купити акції Portmone стало відомо в кінці липня з даних, опублікованих на сайті Лондонської фондової біржі.
Умови угоди досі не відомі. Відомо, тільки те, що Kaspi.kz викуповує всі 100% бізнесу у нинішнього власника, а угоду планують завершити до кінця поточного року, відповідні запити вже направлені в АМКУ і в Національний банк України.
19 серпня АМКУ дав дозвіл казахській "Kaspi Pay" на покупку акцій ТОВ "Портмоне онлайн". З джерела засобів масової інформації, приблизна вартість покупки може досягати $20 млн.
Ця покупка спростить Kaspi.kz отримання ліцензії для роботи з додатками, які є у Portmone. Kaspi.kz розглядає Україну ще й як джерело IT-фахівців: в майбутньому компанія націлена розвивати свій бізнес тут.
Зокрема, покупка сервісу Portmone Group дозволить Kaspi.kz вийти на ринок України. Казахська компанія в свою чергу планує і далі розвивати свої мобільні продукти і стратегію Super App.
Про плани Kaspi.kz купити акції Portmone стало відомо в кінці липня з даних, опублікованих на сайті Лондонської фондової біржі.
Умови угоди досі не відомі. Відомо, тільки те, що Kaspi.kz викуповує всі 100% бізнесу у нинішнього власника, а угоду планують завершити до кінця поточного року, відповідні запити вже направлені в АМКУ і в Національний банк України.
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