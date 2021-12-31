Пирятинський сирзавод оголосив про можливе припинення виробництва

10:45 31 грудень Київ, Україна

Генеральний директор ТОВ «Пирятинський сирзавод» (АТ «Молочний альянс») Володимир Бартошак надіслав листа комерційним партнерам підприємства з попередженням, що з 1 січня підприємство частково виконуватиме заявки на продукцію з подальшим припиненням виробництва.



Причиною такого рішення директор підприємства назвав енергетичну кризу. «Ми розуміємо, що ситуація, що склалася на енергетичному ринку України, викликана комплексом ресурсних, технологічних, політичних та економічних причин як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру», – йдеться у листі.



Володимир Бартошак також зазначив, що про кризову ситуацію їхнє підприємство повідомляло раніше. Зараз ситуація «наблизилася до апогею». Проте на підприємстві запевняють, що «при стабілізації фінансово-економічного стану ми будемо раді відновити постачання продукції».