Пінчук здійснив в «Інтерпайп» кадрові перестановки

Пресслужба компанії «Інтерпайп» заявила про зміну генерального директора. Промислову компанію з 01 січня майбутнього року очолить Артем Поляков. Колишній гендиректор Фаді Храйбе стане головою ради директорів.

Згідно з повідомленням, Артем Поляков має багаторічний досвід управління великими промисловими компаніями. Зокрема, він займав позицію генерального директора ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг", а також був віцепрезидентом групи ArcelorMittal. Крім того, він працював в Lafarge Group.

Як повідомлялося, "Інтерпайп" в першому півріччі 2020 року отримав $115,53 млн чистого прибутку, тоді як в аналогічному періоді минулого року був чистий збиток у розмірі $25,42 млн.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Продукція компанії постачається більш ніж в 80 країн світу.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".