Перші легальні гральні автомати встановлять в готелях Києва та Львова

15:20 30 квітень Київ, Україна

Всього вісім місяців тому був підписаний закон "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". І ось, до держбюджету пішли перші надходження від продажу ліцензій на цей вид діяльності. Як повідомила на своєму сайті Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), будуть видані ліцензії трьом компаніям на організацію азартних ігор. Зокрема, видадуть перші ліцензії на гральний автомат, гральний стіл і гральний стіл з кільцем рулетки, йдеться на сайті комісії.

Ліцензію на ігровий автомат отримає ТОВ "Геймдев", власник онлайн-казино Slots City. Його встановлять у столичному готелі Турист. Таку ж ліцензію отримає ТОВ "Небула геймс", власник онлайн-казино 1Casino. Другий ігровий автомат встановлять у львівському Гранд готелі.

Ще у львівському готелі встановлять перший гральний стіл за ліцензією Небула геймс.

У той самий час в київському готелі Інтерконтиненталь-Київ з'явиться перший ігровий стіл з кільцем рулетки. У ньому теж встановлять і ігровий стіл. Ліцензії на це отримає ТОВ "Білліонаре казино компані" (бренд Billionare).